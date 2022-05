(Di mercoledì 25 maggio 2022) commenta ' Fuori dal Coro ' torna a occuparsi didiraccontando la storia di, una 90enne dia cui hanno prima occupato l'abitazione e poi r idotto in macerie mobili e ...

Advertising

TGCOM

commenta ' Fuori dal Coro ' torna a occuparsi didiraccontando la storia di nonna Carlotta , una 90enne di Napoli a cui hanno prima occupato l'abitazione e poi r idotto in macerie mobili e stanze . La polizia locale, una volta ...Pierre Vauthier racconta: "Troviamo nelle campagne le piccole fattorie e lecoloniche ... Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha lanciato un messaggio chiaro su Twitter: "Irussi ... Ladri di case a Napoli, gli abusivi portano via tutto a nonna Carlotta " Fuori dal Coro" torna a occuparsi di ladri di case raccontando la storia di nonna Carlotta, una 90enne di Napoli a cui hanno prima occupato l’abitazione e poi r idotto in macerie mobili e stan ...Padre, madre e figli minori a dormire ai piani superiori e la banda di ladri a svaligiare il piano terra della villa. Al risveglio la brutta sorpresa, con la casa messa a soqquadro e la banda sparita ...