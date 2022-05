La rivoluzione è pronta: Agnelli vola su un ex campione d’Europa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sarà una stagione dove la Juve dovrà rifondarsi, con Agnelli che lo sa bene e non avrà paura a mettere mano al portafoglio della società. Gli obiettivi della Juventus devono essere solamente quelli di alzare al cielo trofei italiani ed internazionali, per questo motivo non ci si può più accontentare di una misera qualificazione in Champions League, oltretutto tenuta per due anni consecutivi con il minimo sindacale del quarto posto, ecco dunque perché Agnelli sta cercando in tutti i modi di trovare un nuovo campione da inserire all’interno della squadra, cercando così di trovare un elemento che possa conoscere non poco il calcio internazionale. Andrea Agnelli Juventus (LaPresse)Per poter creare una grande squadra serve sicuramente una grande società, con la Juventus che lo sa molto bene vedendo infatti come è cambiato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sarà una stagione dove la Juve dovrà rifondarsi, conche lo sa bene e non avrà paura a mettere mano al portafoglio della società. Gli obiettivi della Juventus devono essere solamente quelli di alzare al cielo trofei italiani ed internazionali, per questo motivo non ci si può più accontentare di una misera qualificazione in Champions League, oltretutto tenuta per due anni consecutivi con il minimo sindacale del quarto posto, ecco dunque perchésta cercando in tutti i modi di trovare un nuovoda inserire all’interno della squadra, cercando così di trovare un elemento che possa conoscere non poco il calcio internazionale. AndreaJuventus (LaPresse)Per poter creare una grande squadra serve sicuramente una grande società, con la Juventus che lo sa molto bene vedendo infatti come è cambiato ...

Advertising

FabioMatmos1000 : @Fata_Turch @GPGualaccini @preglias @cnel_it @paoloigna1 @sandrogozi @ManuelaBellipan @LJahierEU @DipPoliticheUE… - CagliariNews24 : Cagliari, Giulini ha deciso: si riparte da loro. Pronta una mini rivoluzione - Kawasaki_Italia : Quando lo stile diventa arte: Z650RS, la tua rivoluzione quotidiana. Disponibile in pronta consegna in tutte le c… - afaretta : RT @sole24ore: La rivoluzione NFT: mercato in espansione o bolla pronta a scoppiare? - drGraziArcazzo : @ProfMBassetti La rivoluzione è pronta -