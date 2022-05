I 130 anni del Mattino, l'editoriale del direttore Federico Monga: una voce libera in difesa del Sud (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel suo romanzo «Palomar», al capitolo il «Fischio del Merlo», Italo Calvino scrive: «Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel suo romanzo «Palomar», al capitolo il «Fischio del Merlo», Italo Calvino scrive: «Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo...

