Francesca De André: “Sono stata picchiata a sangue dal mio ex fidanzato” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De André ha rotto il silenzio sulla violenza fisica subita circa un mese fa e di cui sui social aveva soltanto accennato. Ora l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha raccontato nel dettaglio cosa è successo. Ad aggredirla sarebbe stato il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. “Sono stata picchiata dal mio ex, sangue da ogni parte e buchi in testa. Spero marcisca in galera”. La relazione tra i due non è mai stata semplice. Sulle pagine del settimanale Chi, la De André h, infatti, spiegato: “Da quando ho iniziato a frequentare questa persona ho conosciuto il dolore di un amore malato. Quando era nei momenti ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E subito Sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 25 maggio 2022)Deha rotto il silenzio sulla violenza fisica subita circa un mese fa e di cui sui social aveva soltanto accennato. Ora l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha raccontato nel dettaglio cosa è successo. Ad aggredirla sarebbe stato il suo ex, Giorgio Tambellini. “dal mio ex,da ogni parte e buchi in testa. Spero marcisca in galera”. La relazione tra i due non è maisemplice. Sulle pagine del settimanale Chi, la Deh, infatti, spiegato: “Da quando ho iniziato a frequentare questa persona ho conosciuto il dolore di un amore malato. Quando era nei momenti ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E subitoiniziate le botte. Ogni oggetto a portata di ...

