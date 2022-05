Festival di Cannes, sul red carpet lo striscione ucraino contro il «genocidio» russo: la protesta del cast di “Butterfly vision” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il cast del film Butterfly vision ha protestato sul red carpet del Festival di Cannes contro la guerra in corso in Ucraina. «I russi uccidono gli ucraini. Pensate davvero che sia offensivo e disturbante parlare in questo caso di genocidio?», recita lo striscione che tengono in mano sulle scale del Palazzo, di fronte alla Sala Debussy. A condurre la protesta c’erano il regista Maksym Nakonechnyi, i produttori Darya Bassel e Yelizaveta Smit e l’attrice protagonista Rita Burkovska, affiancati da oltre venti membri della produzione. Di sottofondo hanno mandato le sirene aeree che si sentono quotidianamente in Ucraina. Molti tenevano in mano dei fogli con il simbolo dell’occhio sbarrato, che di solito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildel filmhato sul reddeldila guerra in corso in Ucraina. «I russi uccidono gli ucraini. Pensate davvero che sia offensivo e disturbante parlare in questo caso di?», recita loche tengono in mano sulle scale del Palazzo, di fronte alla Sala Debussy. A condurre lac’erano il regista Maksym Nakonechnyi, i produttori Darya Bassel e Yelizaveta Smit e l’attrice protagonista Rita Burkovska, affiancati da oltre venti membri della produzione. Di sottofondo hanno mandato le sirene aeree che si sentono quotidianamente in Ucraina. Molti tenevano in mano dei fogli con il simbolo dell’occhio sbarrato, che di solito ...

