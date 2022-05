Ferrieri Caputi fa la storia: dall'anno prossimo in A il primo arbitro donna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un altro storico passo verso la parità di genere. Al mondiale in Qatar avremo tre arbitri - donna e ora anche la Serie A è pronta al grande passo. La prossima stagione, che prende il via a metà agosto,... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un altro storico passo verso la parità di genere. Al mondiale in Qatar avremo tre arbitri -e ora anche la Serie A è pronta al grande passo. La prossima stagione, che prende il via a metà agosto,...

