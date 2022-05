Advertising

LaStampa : Ergastolo al russo Vadim, quell’azzardo ucraino di fare i giudici in guerra - salfasanop : RT @s_f_drokalos: Vedendo i pianti per il soldato Russo condannato all'ergastolo per aver ucciso un civile, che lo considerano una 'vittima… - BrunoSilves3 : @RicBattaglia @Capezzone Beh, prima di tutto, l’onere di produrre prove è di chi dice che sia una messinscena. Seco… - diegolazzaroeu : I finti riformisti garantisti si sono smascherati appena hanno esultato alla condanna all’ergastolo del militare ru… - Pangea_84 : Basta guardare al cinismo con cui ha descritto la situazione del soldato russo condannato all'ergastolo. No comment. -

La procuratrice generale ucraina Irina Venediktova non ha escluso che Vadim Shishimarin, il soldatocondannato all'per aver ucciso un civile, potrebbe in futuro essere scambiato. Lo ...... ma contemporaneamente il soldatoprocessato per crimini di guerra a Kiev viene condannato all'. Il Piano in quattro punti partorito da alcuni collaboratori di Di Maio, pur non ...La legge marziale vale nei confronti dei soldati ucraini per punire eventuali reati di diserzione o di favoreggiamento del nemico Ma questo in un tribunale che giudica mentre la guerra è in corso non ...Vadim Shishimarin: Sono pentito, non volevo uccidere . Cremlino: .... Nel corso del processo che si è svolto nel tribunale distrettuale di Kiev, Shishimarin si è scusato con la vedova della vittima, K ...