Emma Marrone in lacrime per il suo compleanno: “So’ 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…” – Video (Di mercoledì 25 maggio 2022) Emma Marrone in lacrime. La cantante compie oggi 38 anni e un Video, pubblicato dalla sua amica e manager Francesca Savini, mostra l’artista salentina mentre guarda una clip inviatole dal proprio fanclub, che le fa gli auguri e la ringrazia per le emozioni di questi anni, e che non riesce a trattenere le lacrime. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)in. La cantante compie oggi 38 anni e un, pubblicato dalla sua amica e manager Francesca Savini, mostra l’artista salentina mentre guarda una clip inviatole dal proprio fanclub, che le fa gli auguri e la ringrazia per le emozioni di questi anni, e che non riesce a trattenere le. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Advertising

VanityFairIt : Emma Marrone compie oggi 38 anni. E allora tanti auguri a lei e a tutti i #Gemelli nati oggi come lei ?? ??. Ed ecco… - ilfattovideo : Emma Marrone in lacrime per il suo compleanno: “So’ 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…” – Video - infoitcultura : Emma Marrone compie 38 anni e inizia a piangere a dirotto il motivo - infoitcultura : Emma Marrone inizia il compleanno in lacrime e con un regalo - infoitcultura : Emma Marrone compie 38 anni e finisce in una valle di lacrime -