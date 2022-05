Ducati e Aruba: rinnovo in SBK e debutto in MotoGP (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un pizzico di Superbike debutta in MotoGP, grazie ad Aruba e Ducati. Michele Pirro correrà al Mugello la sua prima wild card della stagione, con una Desmosedici la cui livrea è identica a quella delle Panigale V4R di Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Questa iniziativa è nata da una…ricorrenza, ossia il rinnovo della partnership tra la casa di Borgo Panigale e la società di servizi internet. Pirro farà altre due wild card nel corso della stagione, a Barcellona ed a Misano. In entrambe le occasioni, il tester pugliese correrà con la stessa livrea che vedremo al Mugello. Aruba e Ducati dalla SBK alla MotoGP? Le due aziende hanno deciso di prolungare di altri due anni una partnership iniziata nel 2015. Nell’ultimo anno di contratto (2024), entrambe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un pizzico di Superbike debutta in, grazie ad. Michele Pirro correrà al Mugello la sua prima wild card della stagione, con una Desmosedici la cui livrea è identica a quella delle Panigale V4R di Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Questa iniziativa è nata da una…ricorrenza, ossia ildella partnership tra la casa di Borgo Panigale e la società di servizi internet. Pirro farà altre due wild card nel corso della stagione, a Barcellona ed a Misano. In entrambe le occasioni, il tester pugliese correrà con la stessa livrea che vedremo al Mugello.dalla SBK alla? Le due aziende hanno deciso di prolungare di altri due anni una partnership iniziata nel 2015. Nell’ultimo anno di contratto (2024), entrambe ...

