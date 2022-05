Covid | i dati del 25 maggio 2022 | contagiati | guariti e deceduti

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli attualmente positivi al- 19 sono 792.583, cioè 17.438 in meno rispetto al giorno precedente. Un anno fa i nuovi casi 3.937 su 260.962 tamponi, per un tasso di positività dell'1,5%. I ...

Gli attualmente positivi al- 19 sono 792.583, cioè 17.438 in meno rispetto al giorno precedente. Un anno fa i nuovi casi 3.937 su 260.962 tamponi, per un tasso di positività dell'1,5%. I decessi erano invece 121. Vaccini -...L Ukhsa ha suggerito che il contagio possa avvenire per via sessuale , sulla base deiche ...infettiva che sembra diffondersi in tutto il mondo ha suscitato preoccupazione sulla scia di- 19,...Un badante romeno di 68 anni è morto di Covid nel 2021, oggi la sua famiglia chiede i danni attraverso una causa milionaria, puntando il dito contro l’ex datore di lavoro di 83 anni, il quale, vaccina ...Sono 22.438 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri ma soprattutto i 30.408 contagi di mercoledi' scorso, a ...