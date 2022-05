Blitz nella notte | l' Inter chiude la cessione di un big a cifre folli

Advertising

infoitsport : Blitz della polizia nella sede del Lille: nuove indagini sul trasferimento di Osimhen al Napoli? - TV7Benevento : **Usa: Governatore Texas, 15 morti nella sparatoria nella scuola, 14 studenti** - - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, indagine in Francia sulla cessione di #Osimhen ?? Blitz della polizia nella sede del #Lille #LBDV #LeBombeD… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, indagine in Francia sulla cessione di #Osimhen ?? Blitz della polizia nella sede del #Lille #LBDV… - mayoraltitolare : RT @sportface2016: L'Equipe: 'Blitz della polizia nella sede del #Lille, si indaga sulla cessione di #Osimhen al #Napoli' -

L'Inter anche quest'anno potrebbe perdere un pezzo pregiato sul calciomercato: pronti 60 milioni dalla Premier LeagueSono giornate molto delicate per i nerazzurri, che stanno delineando la prossima ...Ha poi parcheggiato il veicolo ed è entratoscuola con una pistola e un fucile e ha aperto il fuoco. Secondo quanto riferito il governatore Abbott, sarebbe stato ucciso dalla polizia ...PALERMO – Questi i nomi degli indagati nell’operazione antimafia ‘Intero Mandamento’ alla Noce della squadra mobile di Palermo con nove arresti: in carcere Giacomo Abbate, 32 anni, Salvatore Cinqueman ...Un colpo ai vertici del clan del rione della Noce, la famiglia che era «nel cuore» di Totò Riina: nove persone arrestate dalla polizia - otto in carcere e una ai domiciliari - quasi tutti esponenti di ...