Alla scuola Zenale e Butinone un murales che cattura lo smog (Di mercoledì 25 maggio 2022) Treviglio. Un murales ecosostenibile, interamente eseguito con una vernice innovativa che cattura lo smog, è stato realizzato in questi giorni presso la Succursale dell’Istituto Zenale e Butinone di Treviglio. Si tratta di un intervento unico per la tecnologia innovativa che pone in primo piano l’attenzione all’ambiente, espressamente richiesta dagli studenti, attraverso l’utilizzo di Airlite una vernice in grado di “mangiare lo sporco” che c’è nell’aria depurandola dall’88,8% dell’inquinamento presente. Dipingere una superficie di 100 metri quadri con questa speciale vernice riduce l’inquinamento dell’aria al pari di un’area di 100 metri quadri coperta da alberi ad alto fusto: lo stesso effetto di un bosco. L’edificio scolastico di via Caravaggio ha visto la trasformazione della parete di ingresso ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Treviglio. Unecosostenibile, interamente eseguito con una vernice innovativa chelo, è stato realizzato in questi giorni presso la Succursale dell’Istitutodi Treviglio. Si tratta di un intervento unico per la tecnologia innovativa che pone in primo piano l’attenzione all’ambiente, espressamente richiesta dagli studenti, attraverso l’utilizzo di Airlite una vernice in grado di “mangiare lo sporco” che c’è nell’aria depurandola dall’88,8% dell’inquinamento presente. Dipingere una superficie di 100 metri quadri con questa speciale vernice riduce l’inquinamento dell’aria al pari di un’area di 100 metri quadri coperta da alberi ad alto fusto: lo stesso effetto di un bosco. L’edificio scolastico di via Caravaggio ha visto la trasformazione della parete di ingresso ...

