X-Factor | il terzo giudice è il messinese Dargen D' Amico

Advertising

MeHugIdols : RT @team_world: Dal palco di #Sanremo2022 con la sua #DoveSiBalla al banco dei giudici di #XF2022: Dargen D’Amico è il terzo giudice della… - Adnkronos : #XFactor 2022, Dargen D'Amico è il nuovo giudice: è lui il terzo nome confermato con Fedez e Ambra Angiolini. - Peppe_FN : RT @XFactor_Italia: X Factor: le mani nella musica. ????? @dargendamico è il terzo giudice di #XF2022! - infoitcultura : Dargen D’Amico, terzo giudice di X Factor 2022: “Dobbiamo mettere le mani nella musica” - fisco24_info : X Factor 2022, Dargen d'Amico nuovo giudice: (Adnkronos) - E' il terzo giudice confermato al tavolo di #XF2022 dopo… -

Sky ha confermato oggi l'identità delgiudice che prenderà parte all'edizione italiana 2022 del talent show musicale X: dopo aver ufficializzato la partecipazione al programma di Fedez e Ambra Angiolini, è stata confermata la ...Dargen D'Amico è uno dei nuovi giudici di 'X2022'. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale ... Dargen D'Amico è ilgiudice confermato al tavolo ...Anche per lui come per Ambra si tratta della prima volta sulla sedia rossa X Factor ha riacceso i riflettori sulla giuria. Dopo i nomi di Fedez e un’Ambra Angiolini reduce dalla conduzione del Primo ...Dargen D'Amico è ufficialmente il terzo giudice di X Factor 2022, che si unisce ai nomi già annunciati di Fedez e Ambra Angiolini.