Volano gli stracci tra Letta e Salvini. “Matteo è oltre ogni limite”. “Poverino, non ha argomenti” (Di martedì 24 maggio 2022) Volano gli stracci nel governo Draghi, Enrico Letta e Matteo Salvini anche ieri hanno duellato fino a notte fonda scambiandosi “complimenti” un po’ su tutto, dal Pnrr ai balneari. E il segretario dei Ds, alla fine, ha sbottato così. “Lo dico molto chiaramente: l’opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite”. Letta contro Salvini, con il premier Draghi al centro Oggi si riunirà la commissione Industria al Senato convocata per l’esame del testo e la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che avrà all’odg la lettera di Mario Draghi alla presidente Elisabetta Casellati in cui il premier sollecita l’approvazione entro fine maggio altrimenti verrebbe messo a rischio “uno degli obiettivi fondamentali del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022)glinel governo Draghi, Enricoanche ieri hanno duellato fino a notte fonda scambiandosi “complimenti” un po’ su tutto, dal Pnrr ai balneari. E il segretario dei Ds, alla fine, ha sbottato così. “Lo dico molto chiaramente: l’opposizione chesta facendo al governo ha superato il”.contro, con il premier Draghi al centro Oggi si riunirà la commissione Industria al Senato convocata per l’esame del testo e la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che avrà all’odg la lettera di Mario Draghi alla presidente Elisabetta Casellati in cui il premier sollecita l’approvazione entro fine maggio altrimenti verrebbe messo a rischio “uno degli obiettivi fondamentali del ...

