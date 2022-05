Vaiolo delle scimmie, virologo: “Trasmissione sessuale? Droplets prima fonte” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non credo che la Trasmissione sessuale sia la causa predominante” dei casi di Vaiolo delle scimmie. “E’ abbastanza evidente che la fonte principale di infezione sono le famigerate ‘Droplets'”. Lo dice il virologo Pasquale Ferrante, professore alla Temple University di Philadelphia negli Usa, direttore sanitario e scientifico dell’Istituto clinico Città Studi di Milano. “No allo stigma” nei confronti di gruppi sociali o abitudini sessuali. Se c’è “un punto fermo” da cui partire, nell’analizzare i casi di Vaiolo delle scimmie che stanno aumentando in un numero crescente di Paesi, è questo, secondo Ferrante. “Il rapporto sessuale favorisce la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non credo che lasia la causa predominante” dei casi di. “E’ abbastanza evidente che laprincipale di infezione sono le famigerate ‘'”. Lo dice ilPasquale Ferrante, professore alla Temple University di Philadelphia negli Usa, direttore sanitario e scientifico dell’Istituto clinico Città Studi di Milano. “No allo stigma” nei confronti di gruppi sociali o abitudini sessuali. Se c’è “un punto fermo” da cui partire, nell’analizzare i casi diche stanno aumentando in un numero crescente di Paesi, è questo, secondo Ferrante. “Il rapportofavorisce la ...

