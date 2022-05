Uomini e Donne, Maria rimprovera Riccardo: comportamento pessimo (Di martedì 24 maggio 2022) Uomini e Donne Riccardo Guarnieri è nuovamente al centro dell’attenzione: il “rimprovero” di Maria e la questione con Ida Riccardo Guarnieri ancora la centro dell’attenzione all’interno dello studio di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri (Instagram)Questa volta la vicenda inizia con un confronto con Gloria Nicoletti, con la quale il Guarnieri ha iniziato una piccola conoscenza durata poco tempo. Attualmente Gloria si sta frequentando con Fabio e si mostra interessata a voler proseguire la relazione. Riccardo però sembra voglia ritornare sui suoi passi con la Nicoletti, chiedendole un’altra possibilità. Cosa però che la donna gli nega, in quanto ormai “troppo tardi”. Nonostante ciò Gloria appare entusiasta del fatto ... Leggi su vesuvius (Di martedì 24 maggio 2022)Guarnieri è nuovamente al centro dell’attenzione: il “rimprovero” die la questione con IdaGuarnieri ancora la centro dell’attenzione all’interno dello studio diGuarnieri (Instagram)Questa volta la vicenda inizia con un confronto con Gloria Nicoletti, con la quale il Guarnieri ha iniziato una piccola conoscenza durata poco tempo. Attualmente Gloria si sta frequentando con Fabio e si mostra interessata a voler proseguire la relazione.però sembra voglia ritornare sui suoi passi con la Nicoletti, chiedendole un’altra possibilità. Cosa però che la donna gli nega, in quanto ormai “troppo tardi”. Nonostante ciò Gloria appare entusiasta del fatto ...

