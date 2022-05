Uomini e Donne: Ida Manda A Quel Paese Riccardo! (Di martedì 24 maggio 2022) Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i protagonisti indiscussi di queste ultime puntate di Uomini e Donne. La stagione sta per concludersi e i due potrebbero anche decidere di tornare insieme. Non è detto però, visto che in una delle ultime puntate, la nostra Ida Platano ha perso la pazienza e ha letteralmente Mandato a Quel Paese l’ex fidanzato Riccardo. Ecco Quello che è accaduto in studio! Ida molla Marco: tutto come previsto! A Uomini e Donne sta succedendo di tutto tra Ida e Riccardo. In molti se lo aspettavano da quando il cavaliere tarantino ha fatto ritorno nel programma. Lui e Ida sono ad un passo dal riprovarci. Almeno, questo è Quello che vorrebbe la dama. Riccardo invece, continua a dare risposte enigmatiche e questo sta ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 24 maggio 2022) Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i protagonisti indiscussi di queste ultime puntate di. La stagione sta per concludersi e i due potrebbero anche decidere di tornare insieme. Non è detto però, visto che in una delle ultime puntate, la nostra Ida Platano ha perso la pazienza e ha letteralmenteto al’ex fidanzato Riccardo. Eccolo che è accaduto in studio! Ida molla Marco: tutto come previsto! Asta succedendo di tutto tra Ida e Riccardo. In molti se lo aspettavano da quando il cavaliere tarantino ha fatto ritorno nel programma. Lui e Ida sono ad un passo dal riprovarci. Almeno, questo èlo che vorrebbe la dama. Riccardo invece, continua a dare risposte enigmatiche e questo sta ...

