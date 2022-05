Ucraina, Stoltenberg: 'Putin voleva meno Nato ai suoi confini, ora ne avrà di più' (Di martedì 24 maggio 2022) Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, mette sul tavolo le carte, delineando i nuovi equilibri. Il presidente russo, Vladimir Putin, 'voleva meno Nato ai suoi confini e per questo ha ... Leggi su globalist (Di martedì 24 maggio 2022) Il segretario generale della, Jens, mette sul tavolo le carte, delineando i nuovi equilibri. Il presidente russo, Vladimir, 'aie per questo ha ...

