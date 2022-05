Traffico Roma del 24-05-2022 ore 17:00 (Di martedì 24 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo tra Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud incolonnamenti anche in tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria e tra Batteria Nomentana e Scalo San Lorenzo in questo tratto ho segnalato un incidente file sulla A24 tra via Fiorentini e la tangenziale verso quest’ultima coda in uscita dalla capitale sulla via del mare a partire dal raccordo e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede ancora penalizzato dai lavori Traffico della cena con code In entrambe le direzioni tra Spinaceto e Torvaianica attenzione nella galleria Giovanni XXIII perché è diretto verso San Giovanni Segnalata la presenza di acqua in carreggiata in prossimità dell’uscita in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo traFiumicino e la diramazioneSud incolonnamenti anche in tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria e tra Batteria Nomentana e Scalo San Lorenzo in questo tratto ho segnalato un incidente file sulla A24 tra via Fiorentini e la tangenziale verso quest’ultima coda in uscita dalla capitale sulla via del mare a partire dal raccordo e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede ancora penalizzato dai lavoridella cena con code In entrambe le direzioni tra Spinaceto e Torvaianica attenzione nella galleria Giovanni XXIII perché è diretto verso San Giovanni Segnalata la presenza di acqua in carreggiata in prossimità dell’uscita in ...

