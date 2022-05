Toxoplasmosi | una persona su tre ne è affetta | il dettaglio dagli occhi

Advertising

Reemul64 : RT @greenMe_it: Una persona su tre ha la toxoplasmosi (e forse non lo sa): l’indizio potrebbe essere nei nostri occhi - greenMe_it : Una persona su tre ha la toxoplasmosi (e forse non lo sa): l’indizio potrebbe essere nei nostri occhi - cheaterbag : RT wireditalia 'Secondo un piccolo studio di un'università finlandese, alcune persone colpite dalla parassitosi han… - wireditalia : Secondo un piccolo studio di un'università finlandese, alcune persone colpite dalla parassitosi hanno volti meno as… -

greenMe.it

Ascolta questo articolo E' molto più frequente di quanto si pensi, eppure non le diamo la giusta importanza. Parlo dellamalattia provocata dall'infezione di un parassita, il Toxoplasma gondii, il parassita più comune al mondo. Si tratta di un a malattia assolutamente da non sottovalutare , pericolosa ...Questi sintomi posso comparire specialmente dopo aver ingeritogrande quantità di fragole; chi ... per via del rischio di(le fragole crescono a terra e possono venire a contatto con ... Una persona su tre ha la toxoplasmosi (e forse non lo sa): l'indizio potrebbe essere nei nostri occhi Un recente studio basato sulla comunità dell'Australia occidentale ha rilevato che il 66% delle persone era infetto.Un nuovo studio di Javier Borraz-Leon dell'Università di Turki (Finlandia) ha dimostrato che le persone affette da toxoplasmosi diventano più attraenti per gli altri. Lo studio sulla Toxoplasmosi e l' ...