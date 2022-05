Texas, 18nne spara in una scuola elementare e uccide 19 bambini e due insegnanti. A casa aveva ucciso la nonna, è morto anche lui. Biden: “Dobbiamo fermare la lobby delle armi” (Di martedì 24 maggio 2022) La tragedia nella scuola elementare Robb nella città di Uvalde. Il killer si chiamava Salvador Ramos. Biden: «Fino a quando siamo disposti a convivere con queste carneficine?» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 24 maggio 2022) La tragedia nellaRobb nella città di Uvalde. Il killer si chiamava Salvador Ramos.: «Fino a quando siamo disposti a convivere con queste carneficine?»

