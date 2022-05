Spazio, l’Asi spinge sui nanosatelliti (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana continua a spingere sulle tecnologie nanosatellitari e prosegue sul percorso tracciato con il Bando ‘Future missioni CubeSat’ che ha visto una partecipazione senza precedenti di centri di ricerca, università e imprese. Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ha dato il via al nuovo programma ‘Small is Beautiful’ e giovedì prossimo ne presenta il logo ed i contenuti nell’Auditorium ‘Luigi Broglio’. A parlare di nanosatelliti sono anche il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ed il Consigliere Andrea Mazzella, Capo Ufficio VIII, Dgs. L’Agenzia spaziale italiana ritiene infatti il segmento dei nanosatelliti “molto importante” ed con il programma ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana continua are sulle tecnologie nanosatellitari e prosegue sul percorso tracciato con il Bando ‘Future missioni CubeSat’ che ha visto una partecipazione senza precedenti di centri di ricerca, università e imprese. Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ha dato il via al nuovo programma ‘Small is Beautiful’ e giovedì prossimo ne presenta il logo ed i contenuti nell’Auditorium ‘Luigi Broglio’. A parlare disono anche il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ed il Consigliere Andrea Mazzella, Capo Ufficio VIII, Dgs. L’Agenzia spaziale italiana ritiene infatti il segmento dei“molto importante” ed con il programma ...

