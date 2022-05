Roma, Mourinho e i tifosi sconvolti: succede prima della finale col Feyenoord (Di martedì 24 maggio 2022) tifosi giallorossi e José Mourinho sconvolti per l’episodio di oggi prima della finale tra Roma e Feyenoord Domani andrà in scena la finale tra Roma e Feyenoord, che potrebbe permettere ai giallorossi di conquistare il primo trofeo europeo della storia. La Conference League è un obiettivo che porterebbe il calcio italiano a vincere una coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 maggio 2022)giallorossi e Joséper l’episodio di oggitraDomani andrà in scena latra, che potrebbe permettere ai giallorossi di conquistare il primo trofeo europeostoria. La Conference League è un obiettivo che porterebbe il calcio italiano a vincere una coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

UEFAcom_it : 'Rimango super tifoso della Roma, stimo molto Mourinho: guarderò la #UECLfinal' Parola di Carlo Ancelotti ???… - SportRepubblica : Tirana bella e blindata, la Roma e Mourinho cercano qui l’America [aggiornamento delle 10:50] - angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - usodistorto : RT @Mzucchiatti95: “La Roma dà 10 milioni a, come si chiama, Mourinho e sul mercato ha speso 140 milioni”. Rocco Commisso - forzaroma : #Tirana, che accoglienza per #Mourinho: 'Benvenuto nella little Roma mister' #ASRoma #UECL #RomaFeyenoord -