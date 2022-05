Roma-Feyenoord, Pellegrini suona la carica: “Daremo tutto in campo” (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo José Mourinho è il turno del capitano della Roma in conferenza stampa, Lorenzo Pellegrini, insieme al difensore Gianluca Mancini Giocare una finale con la maglia della squadra che tifi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo José Mourinho è il turno del capitano dellain conferenza stampa, Lorenzo, insieme al difensore Gianluca Mancini Giocare una finale con la maglia della squadra che tifi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - SkySport : ?????? Tirana accoglie così Mourinho ? Roma-Feyenoord mercoledì alle 21:00 LIVE su Sky Sport Uno ? ?? @angelomangiante… - Piu_Europa : E' incredibile. Domani si gioca la finale di #ConferenceLeague tra #AsRoma e #Feyenoord a #Tirana, in Albania. E… - romanewseu : Feyenoord, Slot: “Bijlow è a disposizione. La Roma ha una grande tradizione, sappiamo cosa aspettarci” ??… - siamo_la_Roma : ??? #RomaFeyenoord, parla #Trauner ??? Il centrocampista del #Feyenoord: 'Sappiamo che #Abraham è uno dei giocatori c… -