Roma | costringe la compagna a leggere la Bibbia mentre la colpisce | poi le tatua il suo nome sul viso

(Di martedì 24 maggio 2022). Una quotidianità da incubo tra torture, violenze e minacce di morte rivolte a lei e ai suoi familiari. La considerava di sua ”proprietà”, al punto da arrivare a marchiarla con un segno: l’aveva costretta arsi il suosul, per manifestare in pubblico il suo possesso e dominio. Ma non è tutto: anche lettura obbligata di testi sacri cattolici e colpi di mannaia. Un dramma infinito, tutto tra le mura di casa, senza via di scampo. L’incubo dentro casa Soltanto l’11 maggio scorso la Cassazione ha confermato la sentenza a 6 anni e mesi di reclusione per Andrea Lombardi, 41enne di, che aveva fatto vivere la suain «penosissime condizioni di vita». Le accuse a suo carico non si contano nemmeno: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e la ...