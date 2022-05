Riccardo Brunori, Software Per Vendere: il Bestseller su come aumentare le vendite grazie a software evoluti (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 24.05.2022 – Secondo i dati recenti di Bankitalia, risulta che la Lombardia sia al primo posto in Italia tra le regioni con il più alto tasso di digitalizzazione imprenditoriale. Nonostante ci sia voluto diverso tempo per adattare l’organizzazione aziendale tradizionale ad un assetto più “smart” e flessibile, i frutti di questo lavoro risultano oggi finalmente visibili. Non è un caso se il prossimo obiettivo sarà quello di implementare l’Intelligenza Artificiale all’interno delle varie realtà lombarde. Per tutti quegli imprenditori che credono nel digitale e nel progresso tecnologico ma non sanno come sfruttare questa fase di transizione tecnologica e informatica nel migliore dei modi, esce oggi il libro di Riccardo Brunori “software PER Vendere”. Il Metodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 24.05.2022 – Secondo i dati recenti di Bankitalia, risulta che la Lombardia sia al primo posto in Italia tra le regioni con il più alto tasso di digitalizzazione imprenditoriale. Nonostante ci sia voluto diverso tempo per adattare l’organizzazione aziendale tradizionale ad un assetto più “smart” e flessibile, i frutti di questo lavoro risultano oggi finalmente visibili. Non è un caso se il prossimo obiettivo sarà quello di implementare l’Intelligenza Artificiale all’interno delle varie realtà lombarde. Per tutti quegli imprenditori che credono nel digitale e nel progresso tecnologico ma non sannosfruttare questa fase di transizione tecnologica e informatica nel migliore dei modi, esce oggi il libro diPER”. Il Metodo ...

