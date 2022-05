Quando tornerà in gara Marcell Jacobs? Infortunio, recupero e Golden Gala nel mirino: l’agenda e le date (Di martedì 24 maggio 2022) L’avvio della stagione all’aperto non è stato certamente fortunato per Marcell Jacobs. Prima i problemi gastrointestinali che gli hanno impedito di gareggiare a Nairobi, il ricovero in ospedale nella capitale del Kenya, i 2,5 kg persi e i giorni di allenamento saltati. Poi una distrazione-elongazione di primo grado, riscontrata dopo gli accertamenti di ieri. Una criticità fisica che si era palesata già mercoledì pomeriggio, dopo la gara di Savona, e che costringerà il Campione Olimpico dei 100 metri a saltare l’attesissimo Meeting di Eugene. Sabato 28 maggio era atteso sulla pista che a luglio ospiterà i Mondiali, avrebbe dovuto affrontare alcuni dei migliori velocisti del pianeta. Ai blocchi di partenza erano annunciati tutti gli atleti saliti sul podio di 100 e 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre ai campioni del mondo di ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) L’avvio della stagione all’aperto non è stato certamente fortunato per. Prima i problemi gastrointestinali che gli hanno impedito di gareggiare a Nairobi, il ricovero in ospedale nella capitale del Kenya, i 2,5 kg persi e i giorni di allenamento saltati. Poi una distrazione-elongazione di primo grado, riscontrata dopo gli accertamenti di ieri. Una criticità fisica che si era palesata già mercoledì pomeriggio, dopo ladi Savona, e che costringerà il Campione Olimpico dei 100 metri a saltare l’attesissimo Meeting di Eugene. Sabato 28 maggio era atteso sulla pista che a luglio ospiterà i Mondiali, avrebbe dovuto affrontare alcuni dei migliori velocisti del pianeta. Ai blocchi di partenza erano annunciati tutti gli atleti saliti sul podio di 100 e 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre ai campioni del mondo di ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia: 'Quando la richiesta arriverà in Aula prenderemo in conside… - rubio_chef : No mia cara, #ShireenAbuAkleh avrà pace quando saprà la Palestina libera dal mostro sionista, avrà pace quando i mu… - mxindless : @polverediL ti giuro eccomi soprattutto questa estate ero fissata mi sarò salvata 200 video nei preferiti , la mia… - AndreaMontana77 : RT @itsmeback_: L’Italia tornerà terra meravigliosa in cui vivere quando uscirà dall’Europa e dalla NATO. - GiorgioAntonel1 : RT @itsmeback_: L’Italia tornerà terra meravigliosa in cui vivere quando uscirà dall’Europa e dalla NATO. -

Fedez: 'Cancro J - Ax ha saputo subito, eppur m'aveva bloccato il numero' Ora con l'ex Articolo 31 tornerà pure a suonare assieme. Il 28 giugno, in piazza Duomo, ci sarà ... Quando ha reso pubblica la notizia di avere il tumore ha anche aggiunto che con il tempo avrebbe ... Maurizio Costanzo diretto su Alessia Marcuzzi: "Di sicuro lei " E' trascorso circa un anno da quando la celebre conduttrice italiana Alessia Marcuzzi tramite una lettera ha annunciato a tutti i ... Ma succederà La Marcuzzi tornerà presto in televisione oppure ... La Gazzetta dello Sport Ora con l'ex Articolo 31pure a suonare assieme. Il 28 giugno, in piazza Duomo, ci sarà ...ha reso pubblica la notizia di avere il tumore ha anche aggiunto che con il tempo avrebbe ...E' trascorso circa un anno dala celebre conduttrice italiana Alessia Marcuzzi tramite una lettera ha annunciato a tutti i ... Ma succederà La Marcuzzipresto in televisione oppure ... Jacobs infortunato, niente Diamond League: ecco quando tornerà