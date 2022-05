News dalla Politica – Letta: “Salvini fa di tutto per far cascare il governo”. E Renzi annuncia la raccolta firme per abolire il Rdc. Ira M5s (Di martedì 24 maggio 2022) “Salvini trova ogni occasione per giocare il gioco dello scaricabarile su Bruxelles, ma l’Europa ci da 200 miliardi di euro, una cosa mia vista. Se posso permettermi, usiamo quei sodi per bene e poi si discuterà del resto”. Così il segretario del Pd, intervenendo oggi su Raiuno. Tuttavia Letta ha subito tenuto a rimarcare che però “I 5 stelle non fanno la stessa cosa di Salvini. Salvini sta facendo di tutto per far cascare il governo, Conte no”. Letta sui balneari ed il catasto: “Penso che il governo non cadrà, ma è fondamentale che si mettano i puntini sulle i: abbiamo 200 mld dell’Ue” Riguardo invece il ddl concorrenza e, nello specifico, la questione legata ai balneari ed al catasto, il segretario del Pd afferma convintamente ”Penso ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) “trova ogni occasione per giocare il gioco dello scaricabarile su Bruxelles, ma l’Europa ci da 200 miliardi di euro, una cosa mia vista. Se posso permettermi, usiamo quei sodi per bene e poi si discuterà del resto”. Così il segretario del Pd, intervenendo oggi su Raiuno. Tuttaviaha subito tenuto a rimarcare che però “I 5 stelle non fanno la stessa cosa dista facendo diper faril, Conte no”.sui balneari ed il catasto: “Penso che ilnon cadrà, ma è fondamentale che si mettano i puntini sulle i: abbiamo 200 mld dell’Ue” Riguardo invece il ddl concorrenza e, nello specifico, la questione legata ai balneari ed al catasto, il segretario del Pd afferma convintamente ”Penso ...

