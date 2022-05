Napoli, bando di gara per lavori a Viale Augusto (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d’Oltremare. Si parte con Viale Augusto – LOTTO 1 – ma l’intervento rientra nell’ambito di un più ampio programma che interesserà anche via Beccadelli, via Cintia e via Marconi. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. “I lavori – per un importo di oltre due milioni di euro – avranno una durata di 300 giorni e prevedono la riqualificazione completa del nastro stradale oltre alla sistemazione delle aiuole. Sarà creato un nuovo manto erboso e piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni (Washingtonia) e 276 specie di palme nane (Chamaerops humilis). E’ previsto anche il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato pubblicato ildiper l’affidamento deidi riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d’Oltremare. Si parte con– LOTTO 1 – ma l’intervento rientra nell’ambito di un più ampio programma che interesserà anche via Beccadelli, via Cintia e via Marconi. E’ quanto si legge in una nota del Comune di. “I– per un importo di oltre due milioni di euro – avranno una durata di 300 giorni e prevedono la riqualificazione completa del nastro stradale oltre alla sistemazione delle aiuole. Sarà creato un nuovo manto erboso e piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni (Washingtonia) e 276 specie di palme nane (Chamaerops humilis). E’ previsto anche il ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Napoli, a giugno bando di concorso per 650 nuove assunzioni ad Asia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, a giugno bando di concorso per 650 nuove assunzioni ad Asia - SkyTG24 : #Napoli, a giugno bando di concorso per 650 nuove assunzioni ad Asia - circuitolavoro : Casalnuovo di Napoli: il bando per nuove assunzioni in ambito socio assistenziale - - rep_napoli : Assunzioni in Asia Napoli, a giugno il bando: “Comitati d’affari attorno al concorso” [di Alessio Gemma] [aggiornam… -