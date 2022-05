LIVE Giro d’Italia 2022, Salò-Aprica in DIRETTA: fatica ad andar via la fuga, attesa per le salite (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 11.55 Ricordiamo che davanti ci sono sempre Nans Peters (AG2R Citroën Team), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange – Jayco). 11.54 Proseguono gli scatti dal plotone che non ci sta. Circa 40” del vantaggio degli uomini al comando. 11.52 Il gruppo si è calmato, in attesa della salita: a breve infatti il GPM di Goletto di Cadino. 11.50 185 chilometri all’arrivo. 11.48 Prova a muoversi anche Diego Rosa (EOLO-Kometa). 11.46 Il drappello davanti ha 50” di margine. 11.44 Gruppo che ora si è calmato ed ha lasciato andare la ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE11.55 Ricordiamo che davanti ci sono sempre Nans Peters (AG2R Citroën Team), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange – Jayco). 11.54 Proseguono gli scatti dal plotone che non ci sta. Circa 40” del vantaggio degli uomini al comando. 11.52 Il gruppo si è calmato, indella salita: a breve infatti il GPM di Goletto di Cadino. 11.50 185 chilometri all’arrivo. 11.48 Prova a muoversi anche Diego Rosa (EOLO-Kometa). 11.46 Il drappello davanti ha 50” di margine. 11.44 Gruppo che ora si è calmato ed ha lasciatoe la ...

