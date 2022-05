Lite Salvini-Letta? Il Carroccio ha grossi problemi interni. Parla Romano (Pd) (Di martedì 24 maggio 2022) Più che uno scambio di accuse è uno scontro senza esclusione di colpi. La coabitazione di Letta e Salvini all’esecutivo è sempre più difficile. Nelle ultime ore, nel pieno della discussione sul Dl Concorrenza, il segretario dem ha accusato il numero uno del Carroccio di “aver superato il limite” e di mettere a rischio, col suo operato, “l’azione del Governo e i fondi del Pnrr”. D’altro canto Salvini difende la sua linea, rispedendo le accuse al mittente e precisando che è “Letta a rallentare il lavoro dell’esecutivo”. Il Parlamentare del Pd, Andrea Romano (legato a Base Riformista), propone un’altra lettura premettendo che il nervosismo di Salvini deriva da “questioni tutte interne alla Lega”. Romano, che cosa sta succedendo nel ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) Più che uno scambio di accuse è uno scontro senza esclusione di colpi. La coabitazione diall’esecutivo è sempre più difficile. Nelle ultime ore, nel pieno della discussione sul Dl Concorrenza, il segretario dem ha accusato il numero uno deldi “aver superato il limite” e di mettere a rischio, col suo operato, “l’azione del Governo e i fondi del Pnrr”. D’altro cantodifende la sua linea, rispedendo le accuse al mittente e precisando che è “a rallentare il lavoro dell’esecutivo”. Ilmentare del Pd, Andrea(legato a Base Riformista), propone un’altra lettura premettendo che il nervosismo dideriva da “questioni tutte interne alla Lega”., che cosa sta succedendo nel ...

