Le Selassié a Tale e Quale Show come unico concorrente

Quando i fan di Jessica Selassié le avevano suggerito di provare la carta Tale e Quale Show la principessa aveva frenato l'idea. "Tale e Quale Show è un programma fantastico, ma non mi piace cantare in pubblico e non è il mestiere che vedo per me. Lo vedo più per le mie sorelle. A Jessica e Clarissa piace cantare in pubblico, lo fanno molto bene e vogliono fare le cantanti. Magari Tale e Quale Show lo consiglio più a loro, è più nelle loro corde". Ma per fortuna ha cambiato idea, perché è notizia dell'ultim'ora data da TvBlog che Jessica, insieme alle sue sorelle Lulù e Clarissa, parteciperà a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

