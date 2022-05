Le accuse di stupro di due donne contro il nuovo ministro francese per la Solidarietà (Di martedì 24 maggio 2022) Le ha ricostruite Mediapart, secondo cui il partito di Macron sapeva, ma avrebbe nominato lo stesso Damien Abad Leggi su ilpost (Di martedì 24 maggio 2022) Le ha ricostruite Mediapart, secondo cui il partito di Macron sapeva, ma avrebbe nominato lo stesso Damien Abad

Advertising

ilpost : Le accuse di stupro di due donne contro il nuovo ministro francese per la Solidarietà - zazoomblog : Manchester City Mendy nega le accuse di stupro: il 25 luglio il processo - #Manchester #Mendy #accuse #stupro: - CalcioNews24 : Manchester City, Mendy nega le accuse di stupro: il 25 luglio il processo - mazzettam : #Macron ha una grana: un ministro e noto esponente del suo partito inseguito per tutta la vita da accuse di stupro,… - ilgalaverna : @AndreaCerase @ferramentafabb1 @Frances93528081 @MontroneGrazia @rulajebreal @anubi_matt ... e resto in attesa di c… -