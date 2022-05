La polizia negli uffici del Lille. L’Equipe: può riguardare la cessione di Osimhen al Napoli (Di martedì 24 maggio 2022) La questione plusvalenze è (forse) chiusa in Italia, ma non in Francia. La polizia giudiziaria ha infatti fatto irruzione negli uffici del Lille nella giornata di oggi, ascoltando diverse persone del club tra cui il Direttore Amministrativo Julien Mordacq. E dal quotidiano francese L’Equipe s’apprende che nel mirino degli inquirenti potrebbe esserci proprio il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli dell’estate del 2020. Il nigeriano – scrive L’Equipe – è stato valutato dal Lille 71 milioni di euro lordi. Karnezis e i tre primavera che hanno fatto il percorso inverso (Palmieri, Liguori e Manzi) sono stati valutati circa 20 milioni di euro, e non è una novità che si tratti di una cifra decisamente spropositata. I tre, com’è noto, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) La questione plusvalenze è (forse) chiusa in Italia, ma non in Francia. Lagiudiziaria ha infatti fatto irruzionedelnella giornata di oggi, ascoltando diverse persone del club tra cui il Direttore Amministrativo Julien Mordacq. E dal quotidiano franceses’apprende che nel mirino degli inquirenti potrebbe esserci proprio il trasferimento di Victoraldell’estate del 2020. Il nigeriano – scrive– è stato valutato dal71 milioni di euro lordi. Karnezis e i tre primavera che hanno fatto il percorso inverso (Palmieri, Liguori e Manzi) sono stati valutati circa 20 milioni di euro, e non è una novità che si tratti di una cifra decisamente spropositata. I tre, com’è noto, ...

