Il filorusso Schroeder non molla | l’ex cancelliere tedesco entra nel Consiglio di vigilanza di Gazprom

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il filorusso Schroeder non molla: l’ex cancelliere tedesco entra nel Consiglio di vigilanza di… - CalcioFinanza : Il filorusso Gerhard Schroeder non molla: l'ex cancelliere tedesco entra nel Consiglio di vigilanza di Gazprom… -

L'articolo - intervista all'ex cancelliere tedescoe nel board di Gazprom, apparso sul New York Times è da leggere per due motivi essenziali nel capire le attuali evoluzioni del conflitto russo - europeo - americano - ucraino: il ...... un tabù politico come ai tempi di Angela Merkel e Gerard. In questo scenario, nel mio ... Morto milizianoitaliano.... L'annuncio dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. ...(ANSA) - BERLINO, 20 MAG - L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder sta facendo valutare legalmente la decisione della commissione Bilancio del parlamento tedesco di togliergli l'ufficio personale e ...(ANSA) - MOSCA, 20 MAG - L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder lascia il consiglio d'amministrazione del colosso russo del petrolio Rosneft. Lo annuncia la società russa in un comunicato.