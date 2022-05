Giroud: «Zlatan è il maschio alfa, quando parla, tutti attenti. Prima delle partite ci caricava con i video» (Di martedì 24 maggio 2022) La Repubblica intervista Olivier Giroud, uno degli artefici dello scudetto del Milan. Tra Mondiali, Champions e altri titoli, ha vinto praticamente tutto. «Sì, ma questo scudetto con il Milan ha un sapore speciale, unico. L’unico titolo nazionale nella mia carriera l’avevo vinto dieci anni fa in Ligue 1, al Montpellier. Ero giovane. Questo è il trionfo della maturità». Giroud ha segnato 11 gol, ma tutti molto pesanti. «Siamo un gruppo, pensiamo al collettivo. L’essenziale è averli fatti al momento giusto, come col Sassuolo, nella “finalissima”: la last dance». E una doppietta nel derby. «In quel momento pensai che poteva essere decisiva per la differenza reti, se ce ne fosse stato bisogno. Ricordo che dopo Napoli lo dissi a Saelemaekers, che aveva mancato il 2-0. Poi la vittoria nel derby è diventata più importante perché avremmo vinto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) La Repubblica intervista Olivier, uno degli artefici dello scudetto del Milan. Tra Mondiali, Champions e altri titoli, ha vinto praticamente tutto. «Sì, ma questo scudetto con il Milan ha un sapore speciale, unico. L’unico titolo nazionale nella mia carriera l’avevo vinto dieci anni fa in Ligue 1, al Montpellier. Ero giovane. Questo è il trionfo della maturità».ha segnato 11 gol, mamolto pesanti. «Siamo un gruppo, pensiamo al collettivo. L’essenziale è averli fatti al momento giusto, come col Sassuolo, nella “finalissima”: la last dance». E una doppietta nel derby. «In quel momento pensai che poteva essere decisiva per la differenza reti, se ce ne fosse stato bisogno. Ricordo che dopo Napoli lo dissi a Saelemaekers, che aveva mancato il 2-0. Poi la vittoria nel derby è diventata più importante perché avremmo vinto ...

