Formazione per il tessile: un'azione a più livelli per lo sviluppo della didattica di settore (Di martedì 24 maggio 2022) Grazie all'impegno dell'Istituto Paolo Carcano e Fondazione Setificio si ampliano percorsi e strumenti di Formazione Tra le attività promosse da Fondazione Setificio, un ampio spazio è riservato all'aggiornamento degli strumenti a supporto della Formazione. Questo lavoro prevede la creazione di contatti tra i docenti, imprese ed esperti nella produzione in grado di poter aggiornare ed integrare al meglio i percorsi formativi e anche i testi da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Nel comparto tessile questo aspetto assume particolare criticità in quanto si evidenzia, anche a livello nazionale, l'esigenza di nuovi addetti ben preparati in sostituzione di tecnici che hanno concluso l'attività lavorativa. Inoltre, anche l'editoria scolastica tradizionale riserva poco interesse alle specificità di questo ...

