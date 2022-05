Drusilla Foer arriva su Rai 2 alla conduzione di un noto programma | ecco qual è

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 maggio 2022) Finalmente èto il momento.avrà untutto suo in casa Rai. Dopo mesi di contrattazione e cambiamenti, la nota co – conduttrice di Sanremo 2022, ha trovato il suo spazio nella rete nazionale. Riprenderà unstorico e lo farà tutto suo. Ma scopriamo di che si tratta.conduttrice su Rai 2:diIl personaggio inventato da Gianluca Gori entrerà nelle case degli italiani con una striscia quotidiana su Rai 2. Si tratta dell’Almanacco del giorno dopo, lo storicodella rete nazionale che fu mandato in onda per la prima volta nel 1976, fino al 1994. Intervistata da Radio 1 Rai la conduttrice racconta di non aver voluto far ...