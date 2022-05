Covid oggi Veneto, 2.448 contagi e 12 morti (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.448 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 12 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.744.392, mentre gli attualmente positivi sono 35.644. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.663. Negli ospedali veneti sono ricoverate 347 persone in area medica e 22 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 77. Nella giornata di ieri sono state effettuate 622 vaccinazioni anti-Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.448 i nuovida coronavirus24 maggio in, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19 di Azienda Zero. Si registrano 12. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.744.392, mentre gli attualmente positivi sono 35.644. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.663. Negli ospedali veneti sono ricoverate 347 persone in area medica e 22 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 77. Nella giornata di ieri sono state effettuate 622 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - ledicoladelsud : Covid oggi Veneto, 2.448 contagi e 12 morti - ElisirTv : 'Stanchezza da estate improvvisa, aumenta nel post Covid'. Oggi a #elisir partiamo da qui, non mancate. -