CorSport: Mertens, slitta l’incontro con De Laurentiis per il rinnovo (Di martedì 24 maggio 2022) l’incontro di Mertens con il Napoli per il rinnovo slitta di qualche settimana. Il Corriere dello Sport scrive che domenica Dries è partito con la famiglia per il Belgio. “Il presidente avrebbe voluto incontrarlo ieri, ma lui aveva già pianificato il rientro a casa prima di rispondere alla convocazione della Nazionale in vista degli impegni Nations, mentre Dries aveva provato ad anticipare a venerdì, giorno del grande summit di mercato con Giuntoli e Spalletti, e alla fine non se n’è fatto nulla. Almeno per il momento. Il nodo principale? La durata: il club propone un anno a 1,5 milioni a stagione, mentre lui punta a un biennale”. Le parti si riaggiorneranno, ma il rinnovo, scrive il quotidiano sportivo, resta in bilico. “Spalletti ha indicato anche Dries tra gli uomini da confermare per garantire alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022)dicon il Napoli per ildi qualche settimana. Il Corriere dello Sport scrive che domenica Dries è partito con la famiglia per il Belgio. “Il presidente avrebbe voluto incontrarlo ieri, ma lui aveva già pianificato il rientro a casa prima di rispondere alla convocazione della Nazionale in vista degli impegni Nations, mentre Dries aveva provato ad anticipare a venerdì, giorno del grande summit di mercato con Giuntoli e Spalletti, e alla fine non se n’è fatto nulla. Almeno per il momento. Il nodo principale? La durata: il club propone un anno a 1,5 milioni a stagione, mentre lui punta a un biennale”. Le parti si riaggiorneranno, ma il, scrive il quotidiano sportivo, resta in bilico. “Spalletti ha indicato anche Dries tra gli uomini da confermare per garantire alla ...

