Calciomercato Napoli, Tarallo: “Mi aspetto che Koulibaly vada via, sarebbe impensabile riviere lo stesso scenario di Insigne. Su Spalletti…” (Di martedì 24 maggio 2022) Calciomercato Napoli – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista Carlo Tarallo. Il Napoli ha preso Olivera. Che sensazioni hai in vista della prossima stagione? “Io prima voglio capire bene cosa accadrà sul fronte cessioni. Koulibaly si trova davanti ad una scelta importante: stavolta, per restare, dovrà rinunciare davvero a tanti soldi. Mi aspetto che vada via? Onestamente sì. Probabilmente sarebbe più semplice rinnovarlo a stagione in corso. E’ impensabile iniziare la stagione con lo stesso scenario vissuto con Insigne quest’anno. Per l’anno prossimo dico che, in caso di conferma di Ospina, Osimhen ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista Carlo. Ilha preso Olivera. Che sensazioni hai in vista della prossima stagione? “Io prima voglio capire bene cosa accadrà sul fronte cessioni.si trova davanti ad una scelta importante: stavolta, per restare, dovrà rinunciare davvero a tanti soldi. Michevia? Onestamente sì. Probabilmentepiù semplice rinnovarlo a stagione in corso. E’iniziare la stagione con lovissuto conquest’anno. Per l’anno prossimo dico che, in caso di conferma di Ospina, Osimhen ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - DiMarzio : #Calciomercato: il @sscnapoli è pronto ad accogliere #Olivera - BTwoEl : Se anche i prestanome presidenziali iniziano a parlare di un ritorno di #Cavani è perché vuole mettere alle strett… - Rino91501751 : RT @cmdotcom: #Lille, polizia in sede: sotto la lente d'ingrandimento il trasferimento di #Osimhen al #Napoli - AndresCorder0s : RT @cmdotcom: #Lille, polizia in sede: sotto la lente d'ingrandimento il trasferimento di #Osimhen al #Napoli -