“Calcio e neoliberismo” | venerdì Convegno al Mann

(Di martedì 24 maggio 2022) Ilnon è solo uno sport, ma è una lente attraverso cui possiamo analizzare la società in cui viviamo.27 maggio al– a partire dalle 9.30 – si terrà il primodell’“Academic Football Lab” (AFLab) intitolato “: mercati, regole, poteri”. Si discuterà dell’impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi quaranta anni, hanno avuto sul mondo del, esaminando, in particolare, le trasformazioni del mercato, degli assetti giuridici e di quelli geopolitici. Il programma Alle 9.30 i saluti istituzionali – Paolo Giulierini: direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli () – Emanuela Reale: direttore del Cnr-Ircres – Salvatore Capasso: direttore del Cnr-Ismed e componente ...

Al Mann si tiene un convegno, "". Si discuterà dell'impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi quarant'anni, hanno avuto sul mondo del, ...... per quanto troppo spesso banalizzati e utilizzati con facile indignazione, hanno un ruolo determinante nelle scelte dei fondi sovrani, ma ilapplicato al, e allo sport più in ... “Calcio e neoliberismo”, il 27 al Mann un convegno per quelli che il calcio non è roba da bar - ilNapolista Intervista al professore Maurizio Lupo uno degli organizzatori: «Lo sport si sta americanizzando, i tifosi non sempre lo capiscono. Succede anche a Napoli» ...