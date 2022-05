Calcio: Bologna e Mihajlovic avanti insieme, positivo l'incontro tra il tecnico e Saputo (Di martedì 24 maggio 2022) Bologna, 24 mag. - (Adnkronos) - Il Bologna e Sinisa Mihajlovic proseguiranno ancora insieme anche nella prossima stagione. Sono queste le prime indiscrezioni emerse, secondo quanto riporta Sky Sport, al termine dell'incontro avvenuto nella serata di ieri a Bologna tra il presidente rossoblù Joey Saputo e l'allenatore serbo: una cena positiva che si è tenuta in un clima sereno e tranquillo, volti distesi e segnali che portano tutti in un'unica direzione. Non dovrebbero dunque esserci sorprese sulla conferma di Mihajlovic alla guida del club (è sotto contratto fino al 2023) anche il prossimo anno, con la proprietà del Bologna che ha dunque deciso di andare avanti con lui anche nella prossima stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022), 24 mag. - (Adnkronos) - Ile Sinisaproseguiranno ancoraanche nella prossima stagione. Sono queste le prime indiscrezioni emerse, secondo quanto riporta Sky Sport, al termine dell'avvenuto nella serata di ieri atra il presidente rossoblù Joeye l'allenatore serbo: una cena positiva che si è tenuta in un clima sereno e tranquillo, volti distesi e segnali che portano tutti in un'unica direzione. Non dovrebbero dunque esserci sorprese sulla conferma dialla guida del club (è sotto contratto fino al 2023) anche il prossimo anno, con la proprietà delche ha dunque deciso di andarecon lui anche nella prossima stagione.

