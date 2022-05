Blanco | a Milano una fan lo palpeggia | il web parla di molestie

Leggi su diredonna

(Di martedì 24 maggio 2022) Folla in delirio peral concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a. Sabato 21 maggio 2022, la voce di Blu Celeste si è esibito all’ombra della Madonnina, di fronte a oltre 50mila persone, cantando i suoi più grandi successi. Scatenato come sempre, si è avvicinato al pubblico mentre intonava la sua Notti in bianco, e lì è statoto senza consenso dalla mano di una fan. Vi raccomandiamo...: il tuffo nella fontana di New York è virale Sul web, infatti, circola un video dove si vede chiaramente la mano di una donna che si appoggia più volte e con insistenza sui genitali del 19enne, che tenta di divincolarsi e continuare la sua performance. Sul profilo Instagram diquesta parte non si vede, ma nel ...