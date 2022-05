Avvenne a Napoli, cd e libro di Eduardo De Crescenzo con il pianista Julian Oliver Mazzariello (Di martedì 24 maggio 2022) Da giovedì 26 maggio sarà disponibile in libreria e negli store digitali il cofanetto cd + libro “Avvenne a Napoli passione per voce e piano”, un progetto che Eduardo De Crescenzo dedica alle sue radici musicali e alla sua città. Il cofanetto racchiude il cd, pubblicato e distribuito dall’etichetta discografica Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, e il libro, pubblicato e distribuito da La nave di Teseo. Questo speciale progetto rappresenta l’omaggio che Eduardo De Crescenzo, nel pieno della sua maturità espressiva, ha voluto rivolgere alle sue radici culturali, ma anche un lavoro di restauro colto e appassionato. Canta magistralmente, per la prima volta, “un repertorio che gli appartiene per Dna”, come dice Federico Vacalebre nel libro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Da giovedì 26 maggio sarà disponibile in libreria e negli store digitali il cofanetto cd +a Napoli passione per voce e piano”, un progetto cheDededica alle sue radici musicali e alla sua città. Il cofanetto racchiude il cd, pubblicato e distribuito dall’etichetta discografica Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, e il, pubblicato e distribuito da La nave di Teseo. Questo speciale progetto rappresenta l’omaggio cheDe, nel pieno della sua maturità espressiva, ha voluto rivolgere alle sue radici culturali, ma anche un lavoro di restauro colto e appassionato. Canta magistralmente, per la prima volta, “un repertorio che gli appartiene per Dna”, come dice Federico Vacalebre nel...

