Altro che Luigi! Carola Puddu ritrova il sorriso con un altro ex di Amici (Di martedì 24 maggio 2022) Carola Puddu nella scuola di Amici si è innamorata di Luigi Strangis. Il vincitore però pur nutrendo per lei un affetto molto speciale, sembra non corrispondere i suoi stessi sentimenti, e adesso, a quanto, pare per lei è arrivato il momento di conoscere un nuovo Romeo. Scopriamo chi sarà il partner della ex ballerina del talent show di Canale Cinque. Luigi-strangis-Carola-Puddu-AltranotiziaTutti i telespettatori di Amici di Maria De Filippi 2021 hanno seguito le vicende scolastiche e sentimentali dell’allieva della classe di danza Carola Puddu. Adesso per loro ci sarà una grande sorpresa. Carola Puddu, chi è il suo partner dopo Luigi Quest’anno tra gli allievi della classe di danza di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 24 maggio 2022)nella scuola disi è innamorata di Luigi Strangis. Il vincitore però pur nutrendo per lei un affetto molto speciale, sembra non corrispondere i suoi stessi sentimenti, e adesso, a quanto, pare per lei è arrivato il momento di conoscere un nuovo Romeo. Scopriamo chi sarà il partner della ex ballerina del talent show di Canale Cinque. Luigi-strangis--AltranotiziaTutti i telespettatori didi Maria De Filippi 2021 hanno seguito le vicende scolastiche e sentimentali dell’allieva della classe di danza. Adesso per loro ci sarà una grande sorpresa., chi è il suo partner dopo Luigi Quest’anno tra gli allievi della classe di danza di ...

