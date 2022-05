Wiggins sempre più protagonista, è da 9. Doncic ultimo ad arrendersi (8) (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo sloveno tocca ancora una volta quota 40 ma non basta. L'ultimo ad arrendersi, Luka le prova tutte ma il supporto dei compagni non è sufficiente. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo sloveno tocca ancora una volta quota 40 ma non basta. L'ad, Luka le prova tutte ma il supporto dei compagni non è sufficiente. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Wiggins sempre più protagonista, è da 9. Doncic ultimo ad arrendersi (8) #Dallas-GoldenState #Nbaplayoffs - DanieleEspa : Non so se vinceranno il titolo sia causa infortuni sia fisicità delle 2 ad est però come modello di sviluppo è il m… - Alyshow01 : Curry arrebentando como sempre e Wiggins estragando a vida do Dallas ???? - rprat75 : @BroginiAlessio hanno tantissimi realizzatori. Per dire stavolta oltre a Looney con la partita della vita determina… - DanSantosDG : Sempre gostei do Wiggins -