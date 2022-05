Un algoritmo per monitorare lo stato di salute attraverso la scrittura: La Sapienza leader nello studio (Di lunedì 23 maggio 2022) Dall’Università La Sapienza di Roma arriva un nuovo studio grazie al quale sarà possibile valutare lo stato di salute dei pazienti neurologici attraverso la loro scrittura. Lo studio, coordinato da Antonio Suppa del Dipartimento di neuroscienze umane della Sapienza, si basa su un sistema di telemedicina che usa l’analisi della scrittura attraverso algoritmi di machine learning. Calligrafia antica – Adobe StockAllo studio hanno partecipato 156 persone sane e destrimane suddivise per età: un gruppo di 51 giovani tra i 18 e i 32 anni, un gruppo di 40 persone dai 37 ai 57 anni, e 63 persone tra i 62 anni e i 90 anni. A queste persone è stato chiesto di scrivere per 10 ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Dall’Università Ladi Roma arriva un nuovograzie al quale sarà possibile valutare lodidei pazienti neurologicila loro. Lo, coordinato da Antonio Suppa del Dipartimento di neuroscienze umane della, si basa su un sistema di telemedicina che usa l’analisi dellaalgoritmi di machine learning. Calligrafia antica – Adobe StockAllohanno partecipato 156 persone sane e destrimane suddivise per età: un gruppo di 51 giovani tra i 18 e i 32 anni, un gruppo di 40 persone dai 37 ai 57 anni, e 63 persone tra i 62 anni e i 90 anni. A queste persone èchiesto di scrivere per 10 ...

