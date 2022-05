Torino | Juric a colloquio con Cairo | “Tutto bene”

Advertising

sportface2016 : #Torino, lungo colloquio a Milano tra Ivan #Juric, Urbano #Cairo e Davide #Vagnati - TV7Benevento : Calcio: Torino, terminato l'incontro tra Cairo, Vagnati e Juric - - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: Appena terminato a Milano l’incontro tra #Juric, #Vagnati e #Cairo per delineare le scelte societarie e i programmi pe… - sportli26181512 : Torino, vertice di mercato tra Cairo, Vagnati e Juric: le richieste del tecnico: Questo pomeriggio, negli uffici di… - Toro_News : ??| IL TEMA Il #Torino di #Juric ha prodotto 58 expected points, a due punti dall'ottavo posto e a tre dall'Europa -

Commenta per primo Questo pomeriggio, negli uffici di Milano della Cairo Communication, il tecnico del, Ivan, ha incontrato il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati. Nel meeting, durato circa tre ore, si è parlato di quello che dovrà essere ildella ..., terminato l'incontro del pomeriggio tra il presidente Urbano Cairo e il tecnico Ivan: ecco come è andata Nel pomeriggio, per circa tre ore, è andato in scena un incontro tra Urbano Cairo ...Milano, 23 mag. - Si è svolto oggi pomeriggio l'incontro tra il presidente del Torino Urbano Cairo, il ds Davide Vagnati e il tecnico Ivan Juric. Quasi tre ore di colloquio che si è svolto negli ...Questo pomeriggio, negli uffici di Milano della Cairo Communication, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha incontrato il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati. Nel meeting, ...