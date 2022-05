Scudetto Milan, la toccante dedica di Stefano Pioli (Di lunedì 23 maggio 2022) Il tecnico si commuove pensando al padre Stefano Pioli è sicuramente il protagonista dello Scudetto numero 19 del Milan, portato a casa all’ultima giornata del Campionato dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Pioli è riuscito nell’impresa di riportare il tricolore dopo undici anni di digiuno. Sempre pacato, gentile ed elegante si è lasciato andare nei festeggiamenti dopo Sassuolo. Ricoperto di spumante ha ballato e cantato con i tifosi sulle notte di “Pioli is on fire”. Nonostante la disavventura della medaglia a lui scippata, il tecnico è comunque riuscito a gioire. A fine match è stato anche premiato come migliore allenatore in assoluto del campionato. A consegnargli il riconoscimento anche chi ha sempre avuto fiducia in lui come Paolo Maldini. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Il tecnico si commuove pensando al padreè sicuramente il protagonista dellonumero 19 del, portato a casa all’ultima giornata del Campionato dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo.è riuscito nell’impresa di riportare il tricolore dopo undici anni di digiuno. Sempre pacato, gentile ed elegante si è lasciato andare nei festeggiamenti dopo Sassuolo. Ricoperto di spumante ha ballato e cantato con i tifosi sulle notte di “is on fire”. Nonostante la disavventura della medaglia a lui scippata, il tecnico è comunque riuscito a gioire. A fine match è stato anche premiato come migliore allenatore in assoluto del campionato. A consegnargli il riconoscimento anche chi ha sempre avuto fiducia in lui come Paolo Maldini. Leggi anche: ...

